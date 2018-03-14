Kastamonu "Türk Dünyası Kültür Başkenti" Programına Hazırlanıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu'da 21 Mart'ta yapılacak açılış programının hazırlıkları devam ediyor.

Vali Yaşar Karadeniz, Şeyhoğlu Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da programa katılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, "Cumhurbaşkanımızın da gelme ihtimali var. O gün Kastamonu'nun düğünü, o gün Kastamonu'nun bayramı. Çok önem verdiğimiz bir gün. Çalışmalar şimdiden başladı. Spor salonunda sahne kuruluyor." dedi.

Karadeniz, açılış programında yer alacak sanat gruplarının 18 Mart'tan itibaren şehre geleceğini ve hazırlıklara başlayacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gruplar provalarını ayın 21'ine kadar sürdürecekler. Halkımızın ilgisini bekliyoruz. Heyecanın, ilginin dorukta olması gereken programlardan biri bu. Son doruk noktamız ahşap fuarı olacak. Kapanış sürecine yaklaştığımız tarihlerde Kastamonu'ya dört farklı gün yaşatacağız. Kastamonu'yu, Kastamonu dışına tanıtmak istiyoruz. Bu Kastamonu adına bir fırsattır ve bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım."

"Birlik içerisinde hareket etmek lazım"

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çalışmaların sadece kent merkezinde değil ilçelerde de sürdüğünü söyledi.

İlçelerde de programlar gerçekleştirileceğini aktaran Babaş, "Bizim için hem güzelliklerimizi tanıtma anlamında hem de varlığımızı hissettirme açısından büyük bir faaliyet." diye konuştu.

Babaş, Türkiye'de en son Eskişehir'in 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de bir tek il olabiliyor. 6 senede bir geliyor. Bu sunulan imkanı değerlendirmek lazım. Birlik içerisinde hareket etmek lazım. Ciddi anlamda katılım olacağını bekliyoruz. Çok dolu bir programımız var. Sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar, hatta geceye kadar sürecek." dedi.

Babaş, mayıs ayında da Tarihi Kentler Birliğinin Kastamonu'da meclis toplantısı yapacağına işaret ederek, bu programın da kentin tanıtımı için büyük fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da katıldı.