Kastamonu Tuğçe Kandemir, Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı

18.08.2019 15:05

Tuğçe Kandemir, Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında, Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir sahne aldı. Kandemir, sevilen parçalarını alanı dolduran binlerce kişiye seslendirdi. Gecede yağan yağmura aldırmayan Taşköprülüler konser bitimine kadar alanı terk etmedi. Konserin sonuna doğru Taşköprü Belediyesince Tuğçe Kandemir'e plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Belediye Başkanı Abdullah Çatal, sarımsaktan örülmüş tacı Kandemir'in kafasına taktı. Kandemir, sarımsak tacı ile objektiflere poz verdi.

Kaynak: DHA