Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 713 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 713 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte kar nedeniyle 15 köyde ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 67, ilçelerden Abana'da 7, Ağlı'da 12, Araç'ta 56, Azdavay ve Devrekani'de 44'er, Bozkurt'ta 26, Cide'de 37, Çatalzeytin'de 23, Daday'da 31, Doğanyurt'ta 8, Hanönü'nde 2, İhsangazi'de 17, İnebolu'da 35, Küre'de 30, Pınarbaşı ve Şenpazar'da 20'şer, Seydiler'de 11 olmak üzere 490 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sinop

Sinop'ta da yoğun kar nedeniyle ilçelerden Boyabat'ta 17, Erfelek'te 24, Türkeli'de 33, Ayancık'ta 71, Gerze'de 25, Dikmen'de 18 ve merkez ilçede 20 olmak üzere 208 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.