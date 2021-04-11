Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 134 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 134 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 134 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezinde 16, Azdavay'da 8, Bozkurt'ta 12, Küre'de 27, İnebolu'da 7, Şenpazar'da 2, Taşköprü'de 5 ve Tosya'da 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar yağışı sonrası 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mario Draghi Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 134 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:02:29. #1.16#
title