Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da 727 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

10.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:08

Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da, kar yağışı nedeniyle 727 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu.



Merkeze bağlı 4 köy yolu ile diğerleri 17 ilçede olmak üzere toplamda 399 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat'ta ise merkeze bağlı 5 köy yolu ile diğerleri Almus, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Turhal ve Zile'de olmak üzere toplam 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar nedeniyle Sinop'ta 84, Amasya'da 204 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İllerdeki özel idare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA