Kastamonu, Tokat, Amasya ve Sinop'ta kar nedeniyle 489 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu, Tokat, Amasya ve Sinop'ta kar nedeniyle 489 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:46
Kastamonu, Tokat, Amasya ve Sinop'ta kar nedeniyle 489 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu, Tokat, Amasya ve Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 489 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu, Tokat, Amasya ve Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 489 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent merkezinde 64, Ağlı'da 2, Araç'ta 66, Azdavay'da 38, Bozkurt'ta 8, Cide'de 43, Çatalzeytin'de 12, Daday'da 20, Küre'de 20, Devrekani'de 25, Doğanyurt'ta 13, Hanönü'de 6, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 26, Pınarbaşı'nda 17, Seydiler'de 1, Şenpazar'da 12, Taşköprü ve Tosya'da 6'şar köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 8 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde 5, ilçelerden Erbaa'da 1 ve Başçiftlik'te 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta 17, Amasya'da da 72 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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