KASTAMONU Tekstil fabrikasında 6 işçide koronavirüs tespit edildi, üretim durduruldu Tekstil fabrikasında 6 işçide koronavirüs tespit edildi, üretim durdurulduKASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yaklaşık 300 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında 6 işçide koronavirüs tespit edildi.

Tekstil fabrikasında 6 işçide koronavirüs tespit edildi, üretim durduruldu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yaklaşık 300 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında 6 işçide koronavirüs tespit edildi. Üretimi durduran fabrika yönetimi, işçilere mesaj göndererek, kendilerini evlerinde izole etmelerini istedi.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün öğle saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu. Başvuru yapan işçilere koronovirüs testi uygulanırken, 6 işçinin test sonucu pozitif çıktı. Bu işçiler, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Fabrikada çalışan diğer işçilere de test uygulanırken, sonuçları henüz çıkmadı.

Bu gelişmeler üzerine fabrika yönetimi üretimi durdurma kararı aldı. Evlerine gönderilen işçilerden, kendilerini izole etmeleri istendi. Fabrika yönetimince işçilere gönderilen mesajda "İçerisinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisi nedeni ile İl Sağlık kuruluşunun almış olduğu kararla evlerinizde kendinizi izole etmeniz zorunludur, aksi bir durumda ceza-i işlem uygulanacağından evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: DHA