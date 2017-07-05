Kastamonu Tartıştığı Suriyeli Tarafından Bıçaklandı

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde Murat A., tartıştığı Suriye uyruklu kişi tarafından bıçakla yaralandı. Suriyeli gözaltına alınırken, karakol önünde tolanan bir grup, olaya tepki gösterdi.



Olay, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan Suriye uyruklu kişi ile Murat A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştdü. Kavga sırasında Suriyeli kişi, Murat A.'yı bıçakladı. Yaralanan Murat A., ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne sevk edildi. Suriyeli ise gözaltına alındı.



KALABALIK BİR GRUP, TEPKİ GÖSTERDİ



İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, karakol önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Suriyeli'nin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalık ile polisler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Bunun üzerine ilçeye Kastamonu'dan takviye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, karakol önünde geniş güvenlik önlemi aldı.



Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kalabalığa seslenerek duyarlılıklarını anladığını, ancak emniyet güçlerinin tahkikatı sürdürdüğünü kaydetti.



Kalabalık, bir süre daha bekledikten sonra dağıldı.