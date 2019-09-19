Kastamonu Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı

19.09.2019 18:11

Bu yıl 13.sü düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor.



Yöresel ürün ve gıdaların yanı sıra çeşitli etkinliklerle Kastamonu ilinin tanıtımının yapıldığı fuarın açılışı gerçekleşti. Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) öncülüğünde, Gün Medya Grubu ana sponsorluğunda organize edilen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası da destek veriyor. Bu sene '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu' ana başlığında düzenlenen etkinlikte, Hz. Şeyh Şaban-ı Veli'nin 450. Vuslat yılı ve İstiklal Yolu'nun önemi vurgulanıyor olacak. Tarihi milli park ilan edilen, Kurtuluş Savaşı'nın Kastamonu'dan Ankara'ya uzanan önemli güzergahı İstiklal Yolu da simgesel olarak etkinlik alanında ziyaretçilere açıldı.



Kastamonu Tanıtım Günleri etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Genel Başkanı Remzi Şen, geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte bu yıl daha çok içerikler olacağını belirterek "Bu tanıtım günlerinin hedefi sadece Kastamonulular değildir. Bütün İstanbulluları ve diğer illerden vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bütün belediyelerimiz kendi ilçelerini tanıtıyorlar, dünyanın en büyük kanyonlarından bir tanesi Pınarbaşı, Ilgaz Dağları, Milli Parklar Kastamonu gezmekle bitirilemeyecek bir ilimiz. İstanbulluların da Kastamonu'ya gelmelerini isteriz, 4 saat kadar kısa bir yol mesafesi var. Bugün başlayan etkinlikte çok güzel yöresel ürünler var, esnafımız çok uygun fiyatlarla İstanbullulara bu yöresel ürünleri sunuyor. Kastamonu Günlerine tüm hemşerilerimizi, Kastamonu dostu İstanbulluları ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.



Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, Sarıyer, Maltepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlarının yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.



Kastamonu Tanıtım Günleri 19-22 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA