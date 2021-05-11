KASTAMONU - "Tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim
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KASTAMONU - "Tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Samsun ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Samsun ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının 12. gününde Kastamonu'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il olan Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri de sık sık vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği yönünde anons yapıyor.

KASTAMONU - 'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
KASTAMONU - 'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
KASTAMONU - 'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
KASTAMONU - 'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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