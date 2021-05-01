KASTAMONU - "Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor

Nasrullah Meydanı'nda hakim olan sakinlik Kentin cadde ve sokakları ile tarihi alanlarında hakim olan sakinlik - Kastamonu Kastamonu'nun işlek yerlerinden Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.