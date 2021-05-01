KASTAMONU - "Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor
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KASTAMONU - "Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Nasrullah Meydanı'nda hakim olan sakinlik Kentin cadde ve sokakları ile tarihi alanlarında hakim olan sakinlik - Kastamonu Kastamonu'nun işlek yerlerinden Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Nasrullah Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Kentin cadde ve sokakları ile tarihi alanlarında hakim olan sakinlik - Kastamonu

Kastamonu'nun işlek yerlerinden Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerini sürdürüyor.

Kontrollerde kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini yönünde anonslar yapıyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

KASTAMONU - 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
KASTAMONU - 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
KASTAMONU - 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
KASTAMONU - 'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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