KASTAMONU - Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu