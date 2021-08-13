KASTAMONU - Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok"
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KASTAMONU - Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok"

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

KASTAMONU - Soylu: '(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok'
KASTAMONU - Soylu: '(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok'
KASTAMONU - Soylu: '(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok'
KASTAMONU - Soylu: '(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: '(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...
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KASTAMONU - Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok" - Haberler
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