Kastamonu son dakika! Kastamonu'da kaç kişi öldü? Karadeniz'de sel felaketi son durum nedir?

Son Dakika: Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bir çok insan bu illerdeki son durumu merak ediyor. Bartın ve Sinop'un ardından Kastamonu'da sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Su baskınları nedeniyle evlerinden olan insanların tahliye edildi. Felaketi yaşayan ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımız merak edildi. Kastamonu'da kaç kişi öldü? Kastamonu ve Sinop'ta kaç kişi hayatını kaybetti? Kastamonu son dakika! Kastamonu'da kaç kişi öldü? Karadeniz'de sel felaketi son durum!

Son Dakika: Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede yaşamını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Kastamonu'da kaç kişi öldü? Kastamonu ve Sinop'ta kaç kişi hayatını kaybetti? Kastamonu son dakika! Kastamonu'da kaç kişi öldü? Karadeniz'de sel felaketi son durum nedir? Bartın'da kaybolan kişi bulundu mu? Karadeniz'de son durum nedir? AFAD açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

KARADENİZ'DE SON DURUM NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

KASTAMONU'DA, SİNOP'TA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirtildi. Bartın'da kaybolan 1 kişi ise halen aranıyor.

AFAD TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA!

AFAD'dan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı. Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır. Bartın'da 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 77 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 2333 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 225 iş makinesi, 15 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 15 arama-kurtarma köpeği, Sinop'ta 1532 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 135 iş makinesi, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 2 arama-kurtarma köpeği ile görev yapılmaktadır."