KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:12

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, rolis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, rolis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kentin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliği sona erdi.

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KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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