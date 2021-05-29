KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Kentin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.
Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu