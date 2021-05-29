KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.

KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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