KASTAMONU - Sis, ulaşımda aksamalara neden oldu
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KASTAMONU - Sis, ulaşımda aksamalara neden oldu

14.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:43

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında etkili olan sis ile Tokat'taki kar yağışı ulaşımı zorlaştırıyor.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında etkili olan sis ile Tokat'taki kar yağışı ulaşımı zorlaştırıyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

KASTAMONU - Sis, ulaşımda aksamalara neden oldu
KASTAMONU - Sis, ulaşımda aksamalara neden oldu
KASTAMONU - Sis, ulaşımda aksamalara neden oldu
KASTAMONU - Sis, ulaşımda aksamalara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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