Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur