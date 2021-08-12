Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı
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Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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