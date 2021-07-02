Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor