Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
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Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Meteoroloji, Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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