Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı
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Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların başlayacağı ifade edildi.

Yağışların zamanla etkisini artırarak gece saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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