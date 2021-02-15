Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 857 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 857 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

15.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:30
Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 857 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu, Sinop ve Amasya'da kar nedeniyle 857 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu, Sinop ve Amasya'da kar nedeniyle 857 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 145, Abana'da 7, Ağlı'da 13, Araç'ta 15, Azdavay'da 35, Bozkurt'ta 31, Cide'de 68, Çatalzeytin'de 40, Daday'da 26, Devrekani'de 37, Doğanyurt'ta 22, İnebolu'da 70, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 25, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 5, Tosya'da 3, İhsangazi ve Seydiler'de 10'ar köy yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Sinop'ta kent genelinde 228 köy yolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Amasya merkez ve ilçelerine bağlı 16 köy yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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