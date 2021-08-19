KASTAMONU/SİNOP - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
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KASTAMONU/SİNOP - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. İnce, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

Sinop

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. İnce, ardından Tevfikiye köyüne geçerek selde evleri hasar gören vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklierini iletti.

KASTAMONU/SİNOP - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
KASTAMONU/SİNOP - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
KASTAMONU/SİNOP - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
KASTAMONU/SİNOP - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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