Kastamonu Şeker Fabrikası'nda üretim zirve yaptı

Türkşeker Kastamonu Şeker Fabrikası'nda son 18 yılın en uzun maratonu sona erdi. 125 gün süren maraton sonunda şeker üretimi son 18 yılın rekorunu kırdı.

Türkşeker açıklamasına göre, son 18 yılın en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Fabrika, bu dönemde 50 bin 750 ton şeker elde etti. Kastamonu Şeker Fabrikası, böylece ürettiği tüm ürünlerde yüksek oranda verimlilik sağlamış oldu.

152 milyon TL katma değer

Açıklamaya göre, Türkşeker Kastamonu Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020/2021 döneminde toplam 152 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine büyük katkı sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak