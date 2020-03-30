Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs mesaisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs mesaisi - Haberler
Güncel

Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs mesaisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulmasının ardından, Kastamonu'da seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar Seyahat İzin Kuruluna başvurdu.

30.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:34
Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs mesaisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulmasının ardından, Kastamonu'da seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar Seyahat İzin Kuruluna başvurdu.

Kurul, belgeleri incelenen ve il dışına çıkmalarında bir sakınca görülmeyen yolcular için seyahat güzergahı ve süresini içeren şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenledi.

Otogarda, durdurulan otobüs seferleri nedeniyle peronlar boş kaldı, esnaf ise iş yerini kapattı.

Otogara girişlerde ise belediye ve UMKE görevlileri tarafından vatandaşların ateşi ölçülüyor

Kastamonu Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Sorumlusu Fatih Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulun saat 15.00'te aldığı karar sonucunda başvuruları kabul etmeye başladıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 saatte 40 kişilik bir müracaatın olduğunu anlatan Yaman, şunları dile getirdi:

"Bu müracaatlar içinde kişilerin beyanlarına göre hastalık, öğrencilik gibi nedenlerle mağduriyet söz konusuydu. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Kastamonumuzun yerel bir firmasıyla görüştük ve seferleri başlatma kararı aldık. İlk seferimiz çarşamba günü öğlen 12.00'de Ankara'ya olacak. Talep doğrultusunda başvuruları alıyoruz, kurul olarak değerlendireceğiz. Biz belediye olarak almamız gereken bütün yükümlülükleri tam uyguluyoruz."

Koronovirüs nedeniyle iş yerinin geçici olarak kapandığını ve kendisinin de ücretsiz izne çıktığını belirten Meryem Akbıyık ise " Yolculuk yapabilmek için Seyahat İzin Kuruluna başvuruda bulundum. Herkes kendi imkanlarıyla gitmeye çalıştığı için şu an belli bir sayıya da ulaşmadığı için seferler yok. Firmalar seferlerini kaldırdı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi Haberler
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Basketbolcu Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:40:07. #1.14#
title