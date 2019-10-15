Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı

Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.

15.10.2019 11:40
Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.


Sanayi Bakanlığı'nda, Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi bugün saat 10.00'da başladı. 4 firmanın teklif verdiği ihale devam ediyor. İhaleye bakanlık çalışanlarının yanı sıra Kastamonu OSB Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Kömeç de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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