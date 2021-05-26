Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarda kuruyan ağaçlarla ilgili çalışma başlattı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, ağaçlarda yaşanan kurumalarla ilgili araştırma başlatıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, ağaçlarda yaşanan kurumalarla ilgili araştırma başlatıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın oldukça kurak geçtiği hatırlatıldı.

Bu durumun ormanları da etkilediği belirtilen açıklamada, "2020 yılının ikinci altı aylık dönemi Kastamonu, Amasya ve Kırşehir illerini kapsayan alanlarda son yetmiş yılın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. Ormanlarda kuraklık sonucu kurumalar vejetasyon mevsimi sonunda ve 2021 yılı başında genel sahanın tamamında heterojen ve yer yer homojen şekilde etki etmiştir. 2021 yılı başında Şubat ayında kurumaların tespiti kayda girmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Murat Nuri Baykalı tarafından alanda incelemelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Çam plantasyon sahalarında kurumaların olduğu, bunun nedeninin ise büyük ihtimalle yaşanan kuraklık olduğu düşünülse de ayrıca bazı bölgelerde mantar zararına dair emareler görüldüğünden ileri laboratuvar tetkiklerinin yapılması yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. " bilgisi paylaşıldı.

Bunun üzerine Kastamonu Üniversitesinden Teknik destek talep edildiği ve Prof. Dr. Sabri Ünal, Doç. Dr. Miraç Aydın, Doç. Dr. Osman Topaçoğlu'ndan oluşan teknik heyetle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü Teknik kadrosu ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğünde arazi incelemesi yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Neticede çam ağaçlarındaki kurumaların fizyolojik kaynaklı kuraklık sebebiyle olduğu temel görüşü yerleşmiştir. Ancak bir diğer tespitimiz olan mantar konusunda fitopatoloji uzmanlarının da sahayı değerlendirmesinde fayda olduğu kanısı uyanmıştır. Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğünden bu konuda teknik destek istenmiştir. Bunun yanında Taşköprü, Hanönü ve Boyabat İşletme Müdürlükleri sahalarındaki benzer kurumalarda incelenmiştir. Toprak profilleri açılarak numuneler alınmıştır. İncelemeler sonucunda ortak kanaat alanlara bir an önce müdahale edilmesi ve kuruyan ağaçların alandan uzaklaştırılması ile bahar yağışları sonrası sahanın gözlem altında tutulmasıdır. Böceklenme olmaması sağlanmalıdır. Alınan numunelerle ilgili laboratuvar sonuçları gelmiş olup primer mantar zararına rastlanmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor