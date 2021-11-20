Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun Isırganlık mevkisindeki kar yağışı, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaştı.

Kar yağışıyla birlikte doğa, beyaz örtüyle kaplandı.

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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