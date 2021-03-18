Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'da, Ilgaz Dağı ile İnebolu ve Devrekani arasındaki yüksek yerlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kastamonu'da, Ilgaz Dağı ile İnebolu ve Devrekani arasındaki yüksek yerlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ilgaz Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar ara ara devam ediyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kayak merkezlerinde geçen hafta 55 santimetre olan kar kalınlığı 64 santimetreye yükseldi.
Devrekani ve İnebolu ilçelerinin arasındaki Radar mevkisinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ilgaz Dağı'nda kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor