Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

17.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:30
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte aralıklarla etkili olan kardan dolayı Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Yaralıgöz Dağı beyaza büründü.

Ekipler, etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı özellikle Yaralıgöz Dağı'nın yer aldığı yol güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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