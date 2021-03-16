Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

16.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:55
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı ve Susuz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı ve Susuz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.

Ilgaz Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar ara ara devam ediyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kayak merkezlerinde kar kalınlığı da arttı.

Araç ilçesinde bulunan Susuz Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Yaylada kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ilgaz Dağı'nda kar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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