Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendiIlgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi

Ilgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar etkili oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaşan kar ile ormanlar seyrine doyumsuz manzara sundu.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title