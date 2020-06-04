Kastamonu'nun Yolkonak köyünde uygulanan karantina sonlandırıldı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde Kastamonu'nun Yolkonak köyünde uygulanan karantina sonlandırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde Kastamonu'nun Yolkonak köyünde uygulanan karantina sonlandırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "31.05.2020 tarih ve 65 No'lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'nın 5. maddesi ile lokanta ve restoranların faaliyetlerinin 22.00'a kadar sürdürebilmeleri kararı alınmıştır. Ancak bazı işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bulunmakta olup, lokanta ve restoranların saat 22.00'ye kadar oturarak müşteri kabul etmeleri esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği saat 22.00'a kadar oturarak müşteri kabul etme hizmetinin sonlandırılarak saat 24.00'e kadar gel al, ya da eve servis şeklinde hizmet vererek faaliyetlerini 24.00'te sonlandırmaları kararlaştırılmıştır" denildi.

Ayrıca Merkez ilçeye bağlı Yolkonak köyündeki karantinanın da sonlandırılmasının kararlaştırıldığı açıklamada, "21.05.2020 tarih ve 62 No'lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile, ilimiz Merkez ilçesi Yolkonak köyü Kımız bağlısında başlatılan karantina uygulamasının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Yolkonak köyü Kımız bağlısında yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Covid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından sonlandırılması kararlaştırılmıştır" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA