Kastamonu'nun tarihi meydanının kuşlarına belediye sahip çıktı
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Kastamonu'nun tarihi meydanının kuşlarına belediye sahip çıktı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, belediye ekipleri sahip çıktı.

Kastamonu'nun tarihi meydanının kuşlarına belediye sahip çıktı
29.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:25

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, belediye ekipleri sahip çıktı.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydan başta olmak üzere şehrin kuş yoğunluğunun fazla olduğu yerleri düzenli aralıklarla ziyaret eden belediye ekipleri, buralara yem bırakıyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Koronavirüsle ilgili en erken tedbirleri alan belediyelerden biri olduklarına işaret eden Vidinlioğlu, "26 Şubat itibarıyla ilk dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Hilal Masa'yı devreye sokarak zabıtamız aracılığıyla insanların ihtiyaçlarını evlerine bıraktık." dedi.

Sokak hayvanlarının beslenmesinin bu dönem çok önemli olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, "Bu dönemde çoğunluk evde kaldığı için sokak hayvanlarının beslenmesinde ciddi problemler ortaya çıktı. Bizim zaten besleme noktalarımız vardı. Bunlara yeni eklemeler yaptık. Şehrin 20 noktasında besleme noktası oluşturduk. Köpekler için bir, kediler için de iki kez yemek bırakıyoruz. Bunda hayvanseverlerin de ciddi katkısı oldu." diye konuştu.

Kuşların bu dönemde yem bulmakta güçlük çektiğini belirten Vidinlioğlu, "Bu anlamda en büyük sıkıntılardan biri de kuşlar ve özellikle Nasrullah Meydanı'ndaki güvercinlerdi. Sokağa çok az sayıda insan çıktığı için güvercinlerin aç kalma riski vardı. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz personeli ve zabıtamızın katkıları ile oradaki güvercinlerin beslenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu yuvalar ve oradaki kuşlar bir anlamda ecdat yadigarı"

Nasrullah Meydanı'nın çevresinde çok sayıda tarihi mekan bulunduğunu anlatan Vidinlioğlu, "Ecdadımız o dönemde bu mekanlara çok sayıda yuva yapmış. Bu güvercinler o yuvalardan çıkarak Nasrullah Meydanı'ndaki vatandaşlarımızın attığı yemleri yiyordu. Bu yuvalar ve oradaki kuşlar bir anlamda ecdat yadigarı. Onlara da kayıtsız kalamazdık. Onların beslenmesi için de gerekli çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Bölgede kuş yemi satan Bayram Yazıcı da uzun yıllardır bu işi yaptığını belirterek "Nasrullah Meydanı'na her sabah gelir yem satarım. Koronavirüs nedeniyle insanlar pek dışarı çıkmıyor. Burada kuşlara da yem dağıtan yok. Nasrullah Meydanı bu dönemde boş. Kuşlara yem atan olmadığı için belediye kuşları yemliyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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