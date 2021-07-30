Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karaçavuş köyündeki ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Seydiler ve Devrekani itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözlerler sevk edildi.

Yaklaşık 7 dekar alanı etkileyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine, yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Yangının Seydiler ve Devrekani'nin sınırında meydana geldiğini anlatan Altıkulaç, "Yangının çıktığı yer Devrekani'ye 15 kilometre uzaklıkta. Rüzgarın ters yönde, yani orman yönünde esmemesi nedeniyle büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Taşköprü ilçesinde de kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 10 dekar alan zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu