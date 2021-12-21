Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
AA / Ünal Kesmen - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ŞENPAZAR, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

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AA / Ünal Kesmen - Son Dakika Haberleri

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