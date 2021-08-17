Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verilmeye başlandı
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Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verilmeye başlandı

Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verilmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören tüm ilçe ve köylerine bugün itibarıyla elektrik verildiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören tüm ilçe ve köylerine bugün itibarıyla elektrik verildiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibarıyla elektrik verdik. Sinop'ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verilmeye başlandı - Haberler Ekonomi
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