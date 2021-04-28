KASTAMONU - Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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KASTAMONU - Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek 2 eve daha sıçrayan yangına itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, köyde akşam saatlerinde yangın çıktığını söyledi.

Haberi alır almaz belediye, orman işletme ve ilçe dışından gelen destek ekiplerle köye giderek söndürme çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını anlatan Yaşar, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yaşar, "İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 arabanın kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Pınarbaşı Belediyesi olarak köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Halkımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
KASTAMONU - Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
KASTAMONU - Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
KASTAMONU - Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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