Kastamonu'nun neyi meşhur? Kastamonu'nun meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kastamonu'nun nesi meşhur?
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Kastamonu'nun neyi meşhur? Kastamonu'nun meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kastamonu'nun nesi meşhur?

29.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:39
Kastamonu'nun neyi meşhur? Kastamonu'nun meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kastamonu'nun nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kastamonu'nun nesi meşhur, neyi meşhur? Kastamonu'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Kastamonu'nun en meşhur içecekleri nelerdir? Kastamonu'nun en meşhur yemekleri, Kastamonu'nun en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kastamonu'nun neyi meşhurdur, Kastamonu'nun nesi meşhur? Kastamonu'nun en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KASTAMONU'NUN NEYİ MEŞHUR?

Kastamonu ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Ekşili Pilav
  • Çekme Helva
  • Bandurma
  • Patates Paçası
  • Cırık Tatlısı
  • Mıklama
  • Etli Ekmek
  • İnebolu Simidi
  • Simit Tiridi
  • Üryan Eriği Hoşafı
  • İnebolu Simidi
  • Simit Tiridi
  • Cırık Tatlısı

Kastamonu'nun en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

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