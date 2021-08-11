Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde aşırı yağış uyarısı
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Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde aşırı yağış uyarısı

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde aşırı yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bugün ve yarın yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) yağış bekleniyor.

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bugün ve yarın yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kastamonu Abana'da 122, Bozkurt'ta 118, İnebolu'da 113, Küre'de 112, Sinop'ta 111, Erfelek'te 86, Türkeli'nde 70, Gerze'de 58 kg/m2 yağış meydana geldi.

Halihazırda toprağın doymuş halde olduğu bölgede, bugünün ilk saatlerinden yarın gece yarısına kadar öngörülen yağışların Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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