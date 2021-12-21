Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler
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Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinde eğitime kar engeli
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizdeki kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle Yatılı Bölge Okulu haricinde Küre Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Çok Programlı Lisesi öğrencileri için 22 Aralık Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verilmiştir."

Devrekani, Şenpazar, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçesinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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