Kastamonu'nun Küre ilçesinde 6 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 6 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Küre ilçesinde 6 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kaymakam Furkan Berber başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunması değerlendirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu'nda eğitim öğretimin 14 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Türker Ertürk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Can Bartu Hakan Kutlu Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'nun Küre ilçesinde 6 okulda yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:30:37. #1.16#
title