Kastamonu'nun Küre ilçesinde 6 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kaymakam Furkan Berber başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunması değerlendirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu'nda eğitim öğretimin 14 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor