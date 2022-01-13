Kastamonu'nun karla kaplanan ormanları havadan görüntülendi

Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar, drone kamerasına yansıdı.

Bünyesinde birçok doğal güzelliği barındıran kentte dün akşam başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaşan kar, güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen ormanlık alanların oluşturduğu manzara, drone ile de görüntülendi.

Öte yandan, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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