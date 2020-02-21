Kastamonu'nun iğne oyaları Japonya'da ilgi gördü

21.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:23

Kastamonu'ya özgü iğne oyasını öğrenen Japon kadınların ülkelerine götürdükleri örnekler, ilgi gördü.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri, Antalya'da yaşayan ve Türk kültürü ile el sanatlarına ilgi duyan Japon yazar İkumi Nonaka'yı davet etti.

Nonaka, Japonya'da yaşayan ve Kastamonu iğne oyalarına ilgisi olduğunu bildiği arkadaşı Akiko Kawasaki ile kente geldi.

Kooperatif binasında 7 gün usta öğretici Serpil Durgut'tan iğne oyası dersi alan Nonaka ve Kawasaki, Japonya'da Kastamonu İğne Oyası Günleri etkinliği düzenlemek üzere ülkelerine döndü.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Serpil Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'ya bir mendilin kenarına işledikleri 30 iğne oyası örneğini gönderdiklerini söyledi.

Kastamonu İğne Oyası Günleri'nin Nonaka ve Kawasaki öncülüğünde Tokyo'daki sanat galerisinde gerçekleştirileceğini aktaran Durgut, "Hem Kastamonu turizmine hem de kadınlarımıza yarar sağlamak için uğraşıyoruz. Bunu da başardık sayılır. Japonya'ya gönderdiğimiz mendilden daha seminer olmadan 100 sipariş aldık. Kadınlar bu siparişleri evlerde yapmaya başladı." dedi.

Kaynak: AA