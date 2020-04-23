Kastamonu'nun Halife köyünde karantina sona erdi Kastamonu'nun Halife köyünde uygulanan karantina süresi sona erdi.

Kastamonu'nun Halife köyünde uygulanan karantina süresi sona erdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Halife köyünde 8 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA