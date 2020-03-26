Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu

Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı 65 yaş kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uygulandı Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin girişlerinde yapılan kontrollerde 65 yaş ve üzeri kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uyguladı.

26.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:08
Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

65 yaş kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uygulandı

KASTAMONU - Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin girişlerinde yapılan kontrollerde 65 yaş ve üzeri kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uyguladı.

Kastamonu'da üç pozitif vakanın tespit edilmesi üzerine şehrin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Bu kapsamda Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, alınan kararlar ve yayınlanan genelgeler doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların ev dışına çıkmalarının engellenmesi ve çıkanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması ile suça karışmış kişilerin yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Kastamonu'da il merkezinde ve bağlı 19 ilçede eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirdi.

Toplam 42 ekip ve 144 personelin katılımıyla yapılan "Yol Uygulaması 2020-2" uygulamasında, 2 bin 600 şahsın GBT sorgusu yapıldı, ayıca 311 araç ta kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda yoklama bakaya durumunda bulunan 1 şahsa gerekli tebligat yapıldı, yaralama sucundan aranması bulunan 1 sahsa gerekli işlem yapıldı, kontrol edilen 19 araca 2 bin 971 TL para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi, 65 yaş kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde yeni çıkarılan ek genelge kapsamında yolcu kapasitesine, bankalarda ise sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı konusunda çalışma yaptı. Ekipler tarafından vatandaşlara alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

Kaynak: İHA

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Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

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