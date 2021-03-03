Kastamonu'nun Evrenye bıçağı coğrafi işaretle tescillendi
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Kastamonu'nun Evrenye bıçağı coğrafi işaretle tescillendi

03.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:56
Kastamonu'nun Evrenye bıçağı coğrafi işaretle tescillendi

Kastamonu'nun Evrenye bıçağı, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kastamonu'nun Evrenye bıçağı, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Evrenye bıçağına, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verildiği belirtildi.

Evrenye bıçağı hakkında bilgi verilen açıklamada, "Evrenye bıçağı sapı genelde keçi boynuzundan, kını ise kızılağaçtan yapılan ve tüm parçaları tamamıyla el işçiliği olan çelik bıçaktır. Evrenye bıçağı, ismini gemicilik faaliyetleri sayesinde ekonomik olarak daha gelişmiş olduğu ve bıçaklar burada satıldığı için Evrenye köyünden almıştır." ifadesine yer verildi.

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının 19'a yükseldiği, en fazla coğrafi ürüne sahip iller sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığına işaret edilen açıklamada, 17 ürünün başvurusunun da Türk Patent ve Marka Kurumunda incele aşamasında bulunduğu kaydedildi.

Kastamonu'da coğrafi işaretli ürünler arasında Azdavay yöresel giysileri, Cide ceviz helvası, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı, Devrekani hindi banduması, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu örme fanilası, Kastamonu simidi, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu tiridi, Pınarbaşı kara çorba, Taşköprü kuyu kebabı, Taşköprü sarımsağı, Tosya bıçkısı, Tosya kıstısı, Tosya pirinci de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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