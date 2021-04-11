Kastamonu'nun engebeli coğrafyasında Kovid-19 aşısı için köy köy geziyorlar

Türkiye'nin engebeli coğrafyaya ve dağınık yerleşim yerlerine sahip illerinden biri olan Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları aksatılmadan sürdürülüyor.

Türkiye'nin engebeli coğrafyaya ve dağınık yerleşim yerlerine sahip illerinden biri olan Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları aksatılmadan sürdürülüyor.

Sağlık ekipleri, hastaneye ulaşamayan ve kendilerinden yardım talep eden vatandaşların evlerine kadar giderek aşılama çalışmasını yapıyor.

Sağlık ekiplerini köylerinde gören vatandaşlar ise aşılarını evde yaptırdıkları için mutluluk duyuyor.

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, Kastamonu'nun, Türkiye'nin coğrafi olarak en dağınık yerleşim yerlerine sahip illerinden biri olduğunu söyledi.

Aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Çakır, kentte aşılama sırası gelenlerin yüzde 70'ten fazlasının aşılandığını vurguladı.

Zorluklara rağmen aşılama çalışmalarının gayretle sürdürüldüğünü anlatan Vali Çakır, şunları kaydetti:

"1054 köy, bağlılarıyla birlikte 4 bine yakın yerleşim yerimiz var. İlimiz sıfır rakımdan 2 bin 200 rakıma kadar değişmekte. Bu rakım arasında zorlu coğrafi şartlar, özellikle kış şartları da ilimizde oldukça zor geçti. 1,5-2 metre kar yağışı alan bölgelerimiz oldu. Bu konuda sağlıktaki arkadaşlarımız onlara destek olan UMKE, AFAD ve kolluk personelimiz olsun hepsi bu aşılama çalışmalarında büyük özveriyle çalıştı. Gece gündüz demeden, eğer vatandaşımız evinde aşılama yapılacak şartları taşıyorsa, en zor şartlarda kendisine ulaşıp aşılamasını yaptık, ikametlerine tekrar bıraktık. Evinde değil de merkezde aşılama yapılması gerekiyorsa merkezde aşılamasını yaptık. Ekiplerimiz aşılama çalışmalarında yoğun çaba gösteriyor. Arkadaşlarımızın müthiş fedakarlıklarıyla aşılama, yüksek oranda başarılı bir şekilde devam ediyor."

"İlde 54 aşılama ekibi faaliyet gösteriyor"

Kastamonu'da aşılama çalışmalarının kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak devam ettiğini aktaran Çakır, "Bu kapsamda ilimiz genelinde 54 aşılama ekibimiz mobil ve sabit şekilde faaliyet gösteriyor. Çalışmalarda şu an için 162 personelimiz görev yapıyor. Bu süreçte ilave personel talepleri olduğu zaman sürekli bu talepler yerine getiriliyor. Personel ve ekip sayısında şu an için sıkıntımız yok." dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde ebe olarak görev yapan Kübra Arslan ise son bir yıldır filyasyon çalışmalarında yer aldığını anımsattı.

Ocak ayından itibaren aşılama çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bu dönemde olabildiğince karda, kışta, olumsuz şartlarda uzak köylerimize gelmeye çalıştık. Muhtarlarımızdan, aile hekimlerinden listeler aldık. Aşı talebi olan vatandaşlarımıza ulaştık. Gelebilenlere randevu ayarladık. Gelemeyen vatandaşlarımızın da gelip evde aşılarını uyguladık. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Gece saatlerinde evimize gidiyoruz, hafta sonu çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bizim emeklerimizin karşılığı olarak maske ve mesafe kurallarına uysunlar."

Evde aşısı yapılan 64 yaşındaki Şerife Ay da sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Benim gidecek durumum yoktu, ayağıma kadar geldiler, aşımı yaptılar. Allah razı olsun." diye konuştu.

Hüseyin Yıldız ise sağlık çalışanlarının, evde babasına aşı yaptığını kaydederek, "Sobamızın başında aşımızı yaptılar. Devletimize teşekkür ederiz. Aracımız yok, komşularımızdan bulduğumuz araçla götürecektik, sağ olsun devletimize, buna gerek kalmadan kapımıza kadar geldiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu