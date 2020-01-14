Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 13 oldu

14.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:40

Kastamonu'nun, Taşköprü sarımsağı, siyez bulguru ve çekme helvasının da aralarında bulunduğu coğrafi işaretli ürün sayısı, altın gerdanlık "Tosya kıstısı"nın da eklenmesiyle 13'e yükseldi.

Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu simidi, Kastamonu tiridi, Devrekani hindi banduması, Kastamonu siyez bulguru ve taş baskıdan sonra kentin yeni coğrafi işaret alan ürünü Tosya kıstısı oldu.

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Kastamonu'da 2017 yılında iki adet coğrafi işaretli ürün olduğunu anlatan Karadeniz, "Tosya kıstısı da coğrafi işaretli ürünler arasına katılmış durumda. 17 tane de sırada bekleyen ürünümüz var. Kastamonu şu anda coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'de 4. sıraya geldi. Hedefimiz 3. sıra. Bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Tosya kıstısı

Tosya ile özdeşleşen, ilçeden başka yerde üretimi yapılmayan altın işlemeli gerdanlık "kıstı" tamamen el işçiliğine dayanıyor. Kıstı ilçede neredeyse tüm kadınların boynunu süslüyor.

Kaynak: AA