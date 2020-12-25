Kastamonu'nun "Cırık tatlısı" coğrafi işaret aldı
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Kastamonu'nun "Cırık tatlısı" coğrafi işaret aldı

25.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:08
Kastamonu'nun

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yöresel lezzet olarak misafirlere ikram edilen "Cırık tatlısı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yöresel lezzet olarak misafirlere ikram edilen "Cırık tatlısı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, gazetecilere, Belediye olarak cırık tatlısına coğrafi işaret almak için 8 ay önce başvuruda bulunduklarını söyledi.

Taleplerinin kabul edildiğini aktaran Altıkulaç, "İlçemizde kış aylarında yoğun şekilde tüketilen tatlımız, mayalanmış hamurdan yapılıyor. Hamur, kızdırılmış yağın içerisine bırakılarak pişiriliyor. Daha sonra pancar şekerinden yapılan şerbetin içine bırakılarak tatlanması sağlanıyor. Kendine has lezzeti ve aroması ile ön plana çıkan bir tatlı." dedi.

Tatlının ilçede yoğun şekilde tüketildiğini belirten Altıkulaç, "İlçe merkezi, köyler ve mahallelerde evlerde de yapılarak tüketiliyor. Tatlının tarihini tam olarak bilmiyoruz ama çok uzun zamandır bölgemizde damakları tatlandırıyor. Annelerden kızlarına geçerek yıllardır yapılan bir lezzet. Pastanelerde üretilmesinin yanı sıra evlerde misafirlere de ikram edilen bir ürün." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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