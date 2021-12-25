Kastamonu'nun çam ormanlarıyla çevrili Şenpazar ilçesi beyaza büründü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Şenpazar ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlçeyi çevreleyen ormanlarda çam ağaçlarının kar altındaki görüntüsü, drone ile görüntülendi.

Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı ilçe merkezinde, çocuklar kar topu oynayıp yokuştan kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Şenpazar'ın birçok doğal güzelliği barındırdığını söyledi.

Kar yağışıyla ilçenin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu dile getiren Keleş, "Şenpazar'da yılın en güzel günlerini yaşıyoruz. Kartpostallarda gördüğümüz o güzellikler, baktığımız her yerde gözümüzün önüne seriliyor. Çam ağaçlarının üzerinde beyaz örtü var. Kar üzerinde yürüdükçe insanın ruhu dinleniyor. Kar berekettir, esaret değildir." ifadelerini kullandı.

Lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Hatice Kübra Öniz de okuldan ilçe merkezine yürüyerek gidip geldiğini, kar altında yürümenin çok güzel olduğunu anlattı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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