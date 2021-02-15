Kastamonu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

15.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:54
Kastamonu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Kastamonu'nun 7 ilçesinde fırtına sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kastamonu'nun 7 ilçesinde fırtına sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen kar yağışına ek olarak, kuvveti saatte 70 kilometreye ulaşan fırtınanın Kastamonu'nun sahil kesimindeki ilçelerinde etkisini göstermesiyle İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve Küre'nin bazı bölgelerine enerji verilemediği kaydedildi.

Meteoroloji olaylarının dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Meteoroloji tahminleri uyarınca yürüttüğümüz hazırlıklar kapsamında, teyakkuzda bekleyen uzman ekiplerimiz arıza oluşumunu takiben ilgili noktalara ulaşmış ve olabilecek en hızlı şekilde tekrar enerji verilmesi için arıza onarım işlemlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hazırlıklar kapsamında kiralanan kepçeler enerji nakil hatlarına giden yollarda çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İletken üzerine devrilen ağaçlar getirilen vinçlerle kaldırılmakta, İnsansız Hava Araçları (İHA) arızaları tespit için iletkenler üzerinde devriye uçuşları gerçekleştirmektedir. Afet şartlarına karşı bölgedeki ekiplere destek için getirilen ekiplere ek olarak, şartların daha da ağırlaşması ihtimaline karşı çevre illerden destek ekipleri yola çıkarılmıştır. Başkent EDAŞ ekipleri olarak, kesinti yaşanan bölgelerde en kısa sürede enerji hizmeti sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaktayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Buse Varol Hande Erçel Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Osman Özköylü Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 19:05:32. #1.15#
title